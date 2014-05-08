Починить скрипт переадресации (js)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок147 просмотров
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Доброго. Есть скрипт переадресации 3d-v-postel.ru/1/ - после заполнения данных в отдельном окне открывается thanks.

На другом домене скрипт отказывается работать - нужно починить. Нужно сегодня.

10 лет назад
gtauter
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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