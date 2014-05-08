Крупный проект производит набор web-разработчиков.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки165 просмотров
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Производится набор программистов для удаленной работы в Украине в городе Киев.

Немного о сфере деятельности и планах. В данный момент основной деятельностью команды будет являться разработка инструментов для партнерской CPA сети. В дальнейшем планируется создание партнерских программ с другими моделями работы. 

Заработная плата (в рублях) 

Младший программист 10-15 

Средний программист 15-25 

Старший 25-40 +

Требования к web-разработчикам: 

-уверенные знания языка PHP 

-опыт работы с HTML, CSS, JavaScript 

-опыт работы с MySql 

Пожелания: 

-понимание и умение применять принципы ООП 

-опыт работы с php-фреймворками (yii, zend или любой другой) 

-отпы работа с redis или memcached 

-знание основ администрирования linux

10 лет назад
ceruleanwork
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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