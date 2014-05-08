Крупный проект производит набор web-разработчиков.

Задача - перенести сайт tradecosmetics.ru на другой хостинг и движок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Производится набор программистов для удаленной работы в Украине в городе Киев.
Немного о сфере деятельности и планах. В данный момент основной деятельностью команды будет являться разработка инструментов для партнерской CPA сети. В дальнейшем планируется создание партнерских программ с другими моделями работы.
Заработная плата (в рублях)
Младший программист 10-15
Средний программист 15-25
Старший 25-40 +
Требования к web-разработчикам:
-уверенные знания языка PHP
-опыт работы с HTML, CSS, JavaScript
-опыт работы с MySql
Пожелания:
-понимание и умение применять принципы ООП
-опыт работы с php-фреймворками (yii, zend или любой другой)
-отпы работа с redis или memcached
-знание основ администрирования linux
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