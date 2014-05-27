Перенос сайта с Юкоза на другой хостинг

Допустим, есть файл file.exe, который доступен по адресу www.site.com/file.exe Мне надо, чтобы человек, зайдя на www.site.com/download/1/file.exe закачал файл под именем file-1.exe А если зайти на www.site.com/download/666/file.exe закачал файл под именем file-666.exe Папки или файла download не существует. Это ...