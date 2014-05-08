Формы доп поля и загрузки файла, shopscript 5

Техническое задание

сайт на shopscript 5, продается услуга по нанесению логотипа на пакеты, нужно добавить поля "название заказа", форму загрузки макета для печати (с проверкой на форматы и т д), "ссылка на макет", "комментарий" и может еще что-нибудь, приблизительно тут http://paketov.net.ua/pakety-30x40banan/, формы поставил для примера как должно быть. Все эти поля должны потом выводиться в корзине, макет выводить ссылкой, и приходить в последствии на почту при заказе. Есть пару сайтов с примерами, где это все уже реализуется только на других движках

Только СБУ