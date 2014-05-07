Доработать реферальный хвост

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По заявке на лендинг от пользователей facebook необходимо добавить в письмо которое приходит на почту (реферальный хвост) данные о пользователе: имя профиля в facebook, город, возраст, ссылку на аккаунт, часть данных можно взять из яндекс метрики.

10 лет назад
ammelnikov555
Александр 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработать ПО онлайн кинотеатра

    $3000

    Требуется доработать программное обеспечение онлайн кинотеатра и "натянуть" новый дизайн. Примерный перечень работ: - Адаптивная верстка предоставленного дизайна (основная часть выполнена, треуется допилить) - Внедрение HTML кода в существующий движок (PHP 5, smarty в качестве шаблонизатора) - Модернизация ...

    Веб-программирование27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Приложение

    $560

    Ищем программиста для разработки 4-х страничного простого приложения на DevExtreme (TypeScript) . Проект разовый. Работа удаленная. Оплата 20000 руб.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать функционал интернет-магазина.

    $50

    Интернет-магазин www.mastergtr.ru работает под управлением джумла 2.5.19 и виртуа марта 2.0.18, используется коммерческий шаблон. Нужно устранить проблемы: 1) активация пользователей работает через раз, проходя по ссылке активации выдает ошибку, что пользователь заблокирован. Пришлось включить автоматическую активацию всех ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Yii. Устранить ошибку оплаты через PM и Payeer.

    $15

    Сайт реализован на Yii Framework. Происходит оплата членства пользователем через PM или Payeer в системе. Система получает деньги, но кабинет пользователя не активируется. Найти и исправить код (скрины ошибки, на что жалуется система, имеются) Требования к фрилансеру ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Найти способ смены региона в поиске

    Добрый день. Есть мобильная версия поиска от QIP.ru. Пример запроса: http://pda.search.qip.ru/search?query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B Сервер автоматически определяет ip клиента и показывает результаты для нужного региона. Нужно найти способ "ручной" смены региона. (Аналогия у Яндекса, например, параметр &amp;lr={номер_региона} в урле.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • [mvp] Разработать Task Manager на Framework

    $1000

    Необходимо разработать MVP Это Система управления заданиями типа Task manager Требования: Исполнитель обязан в совершенстве владеть одним из PHP фреймворков (на усмотрение Исполнителя) Ежедневный онлайн Опыт работы от 5 лет ТЗ после предварительного интервью Оставляйте ваши заявки и мы свяжемся с ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Правки Opencart

    Нужно на сайте winehelp. ru подредактировать поиск. Сделать так что-бы искало не только по названию, а так же по производителю, стране и т.п. ожидаю сроки и цены.

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баг на сайте - неработающее меню на Ipad

    Страница http://www.artwall.ru/catalog/avtor-print в левой части есть меню, у него синяя кнопка сверху "каталог" - на десктопе при наведении мышью на нее вываливается подменю - на android устройствах подменю открывается при клике на кнопку "каталог" - на айфонах и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад