Поправить ошибки в скрипте лендинга

Здравствуйтек есть сайт www.imperiataxi.ru Ситуация в следующем сайт был просто на php его перенесли на движок wordpress Все перенесено благополучно но есть 1 момент нужно вернуть старую структуру сайта так как покупали ссылки и т.д Упали посещения. Сейчас ...