Необходимо разработать MVP Это Система управления заданиями типа Task manager Требования: Исполнитель обязан в совершенстве владеть одним из PHP фреймворков (на усмотрение Исполнителя) Ежедневный онлайн Опыт работы от 5 лет ТЗ после предварительного интервью Оставляйте ваши заявки и мы свяжемся с ...
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Поправить ошибки в скрипте лендинга сделан на WYSIWYG Web Builder 9. Отвечу на заявки с ценами.
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