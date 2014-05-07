Работы по структуре сайта

Доброго! Есть сайт, oakfloor.ru, в блоке с картинками дубовых расцветок нужно сделать кликабельными не только кнопку "подробнее", но и саму картинку. Небольшая проблема в том, что выводится все скриптом (в аттаче). Задача простая для тех, ...
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Здравствуйтек есть сайт
Ситуация в следующем сайт был просто на php его перенесли на движок wordpress
Все перенесено благополучно но есть 1 момент нужно вернуть старую структуру сайта так как покупали ссылки и т.д
Упали посещения. Сейчас страница выглядит так
http://www.imperiataxi.ru/taksi-begovaya/
http://www.imperiataxi.ru/sao/taksi-begovaya.php должно стать так.
.php получилось сделать но вот промежуточную категорию //ww../sao/...php не получается.
Жду от Вас предложений нужно сделать 9 подпапок и пренести в них уже готовые страницы
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ЦАО
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САО
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