Работы по структуре сайта

Веб-программированиеЗавершен4 заявки179 просмотров
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Здравствуйтек есть сайт

www.imperiataxi.ru

Ситуация в следующем сайт был просто на php его перенесли на движок wordpress

Все перенесено благополучно но есть 1 момент нужно вернуть старую структуру сайта так как покупали ссылки и т.д

Упали посещения. Сейчас страница выглядит так

http://www.imperiataxi.ru/taksi-begovaya/

http://www.imperiataxi.ru/sao/taksi-begovaya.php должно стать так.

.php получилось сделать но вот промежуточную категорию //ww../sao/...php не получается.

Жду от Вас предложений нужно сделать 9 подпапок и пренести в них уже готовые страницы

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10 лет назад
barone
Вилен 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$15
1 день
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