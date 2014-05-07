Работы по структуре сайта

Здравствуйтек есть сайт

www.imperiataxi.ru

Ситуация в следующем сайт был просто на php его перенесли на движок wordpress

Все перенесено благополучно но есть 1 момент нужно вернуть старую структуру сайта так как покупали ссылки и т.д

Упали посещения. Сейчас страница выглядит так

http://www.imperiataxi.ru/taksi-begovaya/

http://www.imperiataxi.ru/sao/taksi-begovaya.php должно стать так.

.php получилось сделать но вот промежуточную категорию //ww../sao/...php не получается.

Жду от Вас предложений нужно сделать 9 подпапок и пренести в них уже готовые страницы

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