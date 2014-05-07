Система конфигурирования профильных карнизов

Необходимо заставить работать второй сайт на битриксе. Новый сайт создан, линки на папки битрикс и upload создались, а про новому адресу отвечает первый сайт. Причем на локальном сервере все работает как нужно. SITE_ID = a1 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать конфигуратор профильных карнизов. Карниз это не палка на которой висит штора, а сложное инженерное решение из нескольких линий, каждая из которых состоит из разных профильных систем с разными параметрами и разными размерами.
Предварительное техническое задание во вложении.
Необходимо будет:
1. Разработать структуру базы данных
2. Сделать редактор для наполнения системы (back-office)
3. Сделать удобный front-office с аякс и прочими современными технологиями
4. Сделать интеграцию с внешней системой.
Жду информацию по срокам и стоимости
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