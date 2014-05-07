Система конфигурирования профильных карнизов

Необходимо разработать конфигуратор профильных карнизов. Карниз это не палка на которой висит штора, а сложное инженерное решение из нескольких линий, каждая из которых состоит из разных профильных систем с разными параметрами и разными размерами.

Предварительное техническое задание во вложении.

Необходимо будет:

1. Разработать структуру базы данных

2. Сделать редактор для наполнения системы (back-office)

3. Сделать удобный front-office с аякс и прочими современными технологиями

4. Сделать интеграцию с внешней системой.

Жду информацию по срокам и стоимости