Требуется консультация программиста 1С-Битрикс

Необходимо заставить работать второй сайт на битриксе.

Новый сайт создан, линки на папки битрикс и upload создались, а про новому адресу отвечает первый сайт.

Причем на локальном сервере все работает как нужно.

SITE_ID = a1

а должно быть

SITE_ID = s1

Помогите разобраться в чем причина.