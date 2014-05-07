Требуется консультация программиста 1С-Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки125 просмотров
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Необходимо заставить работать второй сайт на битриксе.

Новый сайт создан, линки на папки битрикс и upload создались, а про новому адресу отвечает первый сайт.

Причем на локальном сервере все работает как нужно.

SITE_ID = a1

а должно быть

SITE_ID = s1

Помогите разобраться в чем причина.

10 лет назад
Eva_Golyb
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
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