API карта яндекс для joomla

Реализовать подобный функционал http://alterbrains.com/demo/modulation Страница, где должны работать модули http://xn----etbfarkdrfbfevo3c.xn--p1ai/avto Плавающий модуль должен работать в позициях sidebar-b (плавающий 1) и sidebar-a (плавающий 2) Не во всех модулях указанных позиций, а в тех где в настройках модулей будет указан ...