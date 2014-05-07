API карта яндекс для joomla

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки158 просмотров
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Прикрутить к Joomla API карту яндекса.

Сайт готов для агентства недвижимости. Но нужно сделать карту, чтобы там были точки с добавленными объектами на карте. сайт по запросу.

Joomla
10 лет назад
semsem2009
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад