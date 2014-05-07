Небольшие правки по сайту

По сайту milana-s. ru нужно сделать несколько правок:

1) Вынести все js коды и css стили в отдельные файлы

2) Сверстать на главном слайдере кнопку "Подробнее" (что-бы кнопка соответствовала той же ссылке, куда и изображение)

3) Сделать более стабильное раскрывающее меню (как-то плавнее, что-ле).

Ожидаю от Вас сроки и цены по проекту.