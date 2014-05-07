Небольшие правки по сайту

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки123 просмотра
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По сайту milana-s. ru нужно сделать несколько правок:

1) Вынести все js коды и css стили в отдельные файлы

2) Сверстать на главном слайдере кнопку "Подробнее" (что-бы кнопка соответствовала той же ссылке, куда и изображение)

3) Сделать более стабильное раскрывающее меню (как-то плавнее, что-ле).

Ожидаю от Вас сроки и цены по проекту.

10 лет назад
igor_bcm
Игорь 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mavrinv
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Ужас. Ужасно сорвал сроки. Еще утром обещал за 2-3 часа, весь день "отнекивался" и под вечер вообще пропал. Сильно подставил. Не рекомендую.
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