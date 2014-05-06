Доделать страницу (Joomla)

Здравствуйте.

Нужно доверстать простую страницу(с привязкой к выборке из базы). Фото прилагаются. Первый блок это форма поиска через аякс. Вбивается номер заказа, и туда заполняются данные. Также под первым блоком есть кнопка отправки отзыва(на почту). Второй блок это вывод в цикле заказов с другой таблицы. Работа только для людей, которые знакомы с joomla.

Вот страница которую доделывать: http://agtplus.ua/orders.