Исправить модуль и капчу на PHP

Я вообще за этот проект не брался. Он выбрал уже давно, до появления негативного отзыва, другого исполнителя и даже оставил ему отзыв, а потом после того как он ставил отзыв выбранному исполнителю об уже сделанной работе, внезаптно еще выбирает меня и сразу же пишет негативный отзыв. Подал на арбитраж