Исправить модуль и капчу на PHP

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки173 просмотра
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Добрый день,

Срочно требуется исправить модуль подписки на сайт и добавить капчу на самописной CMS. Все детали расскажу в лс. Надо срочно, цена имеет значение!

Спасибо!

PHP
10 лет назад
Free_developer
Андрей 
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
k1on
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Стас все сделал качественно и очень быстро, легко идет на контакт. Буду сотрудничать в дальнейшем. Спасибо за работу!
Все отлично, спасибо!
batsjn
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$50
1 день
Я вообще за этот проект не брался. Он выбрал уже давно, до появления негативного отзыва, другого исполнителя и даже оставил ему отзыв, а потом после того как он ставил отзыв выбранному исполнителю об уже сделанной работе, внезаптно еще выбирает меня и сразу же пишет негативный отзыв. Подал на арбитраж
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