Исправить модуль и капчу на PHP

Производится набор программистов для работы на постоянной основе в Украине в городе Житомир. Цель данного набора - сбор первоначальной команды: для старта 8-10 человек. Из сформировавшейся команды будет организован офис-представительство. Немного о сфере деятельности и ...
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Добрый день,
Срочно требуется исправить модуль подписки на сайт и добавить капчу на самописной CMS. Все детали расскажу в лс. Надо срочно, цена имеет значение!
Спасибо!
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