Cоздать небольшое дополнение для opencart

создать небольшой модуль. Нужно чтобы мы смогли отслеживать звонки по рекламе.

Логика примерно следующая – есть ссылка в объявлении в директе с меткой: mertix.ru?_openstat=direct.yandex.ru;r1-55;r2-168;

Из него мы выдергиваем переменные по площадке, r1(последние цифры кампании), r2(последние цифры объявления) – и выдаем их ввиде ЦЯ-55/168 на самом сайте.

Эта цифра может:

передаваться в заказ,

сохраняется в куках на 30 дней(чтобы можно было менять на 60 например),

и высвечивается под полем корзина, чтобы удобно было заказывающим по телефону разглядеть.

Чтобы даже при звонке, мы могли попросить сказать этот код, и узнать откуда клиент пришел.