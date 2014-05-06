Найти пользователей в базе данных

Написать или поправить простенький скрипт редиректа. Что бы он срабатывал только при перехоже с заданых мне диапазонов ипов. Вставляться будет в php файл инклюдом, пример include ' имя файла редиректа.php' ML: redirect (array ( ' url' => ' ...
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добрый день
0. есть список логинов пользователей зарегистрированных на сайте
1. есть база данный в которой хранятся логины пользователей
2. Нужно достать с базы данный почты тех людей чьи логины есть (база данных есть). По сути надо просто фильтр создать.
Задание быстрое и сделать его надо сразу
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