Найти пользователей в базе данных

добрый день

0. есть список логинов пользователей зарегистрированных на сайте

1. есть база данный в которой хранятся логины пользователей

2. Нужно достать с базы данный почты тех людей чьи логины есть (база данных есть). По сути надо просто фильтр создать.

Задание быстрое и сделать его надо сразу