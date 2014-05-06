Скрипт адаптивного контента на сайте

Необходимо написать скрипт, который бы менял заголовки на одностраничном сайте (landing page) в зависимости от того с какого ключевого запроса пришел посетитель (Яндекс директ, поисковая выдача). К примеру если человек пишет запрашивает в Яндексе компьютер acer apire 6920 и кликает на нашу ссылку, то на одностраничном сайте он видит Заголовок и возможно картинку этого самого aspire 6920. Соответственно если пользователь будет искать другую марку компьютера, то ему будет показываться та марка которую он ищет. Вообщем скрипт должен адаптировать контент под запрос пользователя в поисковике.