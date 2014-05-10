Сделать сайт на шаблоне Joomla

Написать или поправить простенький скрипт редиректа. Что бы он срабатывал только при перехоже с заданых мне диапазонов ипов. Вставляться будет в php файл инклюдом, пример include ' имя файла редиректа.php' ML: redirect (array ( ' url' => ' ...
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Добрый день,
Для фотографа нужно сделать сайт на Joomla, взять готовый шаблон, подобрать его и адаптировать для работы....
Бюджет на всё 1500 руб ( если вас не устраивает не пишите сразу, чтобы не тратить время)
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