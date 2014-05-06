Статистика электронной торговли в CMS Битрикс

$30
Веб-программированиеЗакрытнет заявок117 просмотров
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необходимо на сайте под управлением Битрикс настроить с нуля СТАТИСТИКУ google.analytics и яндекс.метрика т.е. Электронную торговлю (у кого нет опыта в настройке статистике электронной торговли, лучше и не пишите, типа попробую или попытаюсь и т.д.)

Необходимо, чтобы Вы проверили корректность установки счетчика и установки целей, т.е. чтобы число достижений целей и целевых визитов совпадало с реальными данными, которые мы видим в админке сайта.

Если есть вопросы пишите в ЛС, сайт скину тоже в ЛС

10 лет назад
kedr_zp
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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