Статистика электронной торговли в CMS Битрикс

необходимо на сайте под управлением Битрикс настроить с нуля СТАТИСТИКУ google.analytics и яндекс.метрика т.е. Электронную торговлю (у кого нет опыта в настройке статистике электронной торговли, лучше и не пишите, типа попробую или попытаюсь и т.д.)

Необходимо, чтобы Вы проверили корректность установки счетчика и установки целей, т.е. чтобы число достижений целей и целевых визитов совпадало с реальными данными, которые мы видим в админке сайта.

Если есть вопросы пишите в ЛС, сайт скину тоже в ЛС