Интегрировать готовое API

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки228 просмотров
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Необходимо интегрировать Корзинный виджет MultiShip (https://github.com/MultiShip/Widget/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-MultiShip) на скрипт Simpla

Оплата сдельная

10 лет назад
teitum
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад