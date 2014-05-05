Нужен php-разработчик для постоянного удаленного сотрудничества, периодически возникающих работ по разработке и доработке проектов. Основной проект, который нуждается в дальнейшей разработке сейчас на Yii, поэтому хорошо бы ориентироваться в этом фреймворке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внедрить ипотечный калькулятор на сайт kvartira.tomsk.ru
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