Обработчик xml/csv выгрузок

Веб-программированиеЗавершен1 заявка127 просмотров
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Необходимо сделать обработчик xml/csv файлов выгрузок из партнерских сетей Admitad, Actionpay — примеры выгрузок пришлю. Так сайт уже наполнен и работает с выгрузкой от admitad, параметры таблицы обработчика надо ориентировать на выгрузку от него. Подробности в переписке.

10 лет назад
denismos
Денис 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
10 лет назад
$200
7 дней
Хочу поблагодарить Евгения за хорошую работу. Все было сделано качественно и в оговоренные сроки, претензий не имею. Доработки и исправления, которые возникали по ходу проекта, тут же без обсуждений вносились в лучшем виде. Буду обращаться еще. Спасибо за работу!
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