Обработчик xml/csv выгрузок

Хочу поблагодарить Евгения за хорошую работу. Все было сделано качественно и в оговоренные сроки, претензий не имею. Доработки и исправления, которые возникали по ходу проекта, тут же без обсуждений вносились в лучшем виде. Буду обращаться еще. Спасибо за работу!