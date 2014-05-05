Плагин для WordPress: онлайн-заказ такси

Добрый день, фрилансеры. Задача такая: есть html сайт. Все просто. Нужно в зависимости от местоположения ip менять язык на сайте. Приветствую любое подходящее решение, обсудим тонкости. Жду ваши заявок. Хорошего дня!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую вас.
Нужно разработать WordPress-плагин для соединения с API-автоматизированной системы заказа такси http://goo.gl/iMLMfT
Плагин должен выводить форму онлайн-заказа во Front-end.
*** Front-end:***
С полями формы «Заказ такси онлайн» мы до конца не определились, т.к. пока не знаем всех возможностей API.
Но точно знаем, что в форме должны быть:
• динамическая подгрузка улиц;
• выбор даты и времени заказа;
• дополнительные опции – чек-боксами.
В качестве примера ориентируйтесь на данный сайт: http://goo.gl/edNyzD
*** Back-end: ***
Заказ должен приходить на эл.почту оператору такси и соответственно «улетать» по АPI в систему Такси-Мастер.
Детальную информацию по проекту вы получите в процессе работы.
* Дополнительно:
Сейчас мне необходимо знать стоимость вашей работы и время, которое вам потребуется на реализацию задачи.
Прошу вас трезво оценивать свои силы и отвечать только в проект.
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PS: Внимание, уважаемые фрилансеры! Срыв сроков и отказ от своих обязательств, ведет за собой отрицательные отзывы на всех площадках Рунета.
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