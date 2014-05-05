Плагин для WordPress: онлайн-заказ такси

Приветствую вас.

Нужно разработать WordPress-плагин для соединения с API-автоматизированной системы заказа такси http://goo.gl/iMLMfT

Плагин должен выводить форму онлайн-заказа во Front-end.

*** Front-end:***

С полями формы «Заказ такси онлайн» мы до конца не определились, т.к. пока не знаем всех возможностей API.

Но точно знаем, что в форме должны быть:

• динамическая подгрузка улиц;

• выбор даты и времени заказа;

• дополнительные опции – чек-боксами.

В качестве примера ориентируйтесь на данный сайт: http://goo.gl/edNyzD

*** Back-end: ***

Заказ должен приходить на эл.почту оператору такси и соответственно «улетать» по АPI в систему Такси-Мастер.

Детальную информацию по проекту вы получите в процессе работы.

* Дополнительно:

Сейчас мне необходимо знать стоимость вашей работы и время, которое вам потребуется на реализацию задачи.

Прошу вас трезво оценивать свои силы и отвечать только в проект.

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PS: Внимание, уважаемые фрилансеры! Срыв сроков и отказ от своих обязательств, ведет за собой отрицательные отзывы на всех площадках Рунета.