Спарсить товары с сайта

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- донор pop-music ru (30-40 тыс. товаров)
- аккуратно сложить спарсенные товары по категориям в мой магазин (на битриксе)
- избежать добавления дублей с уже залитыми товарами
- провести интеграцию с 1С
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