Сайт http://skprofkomplekt.ru/ Работает на Diafan CMS Нужно внести правки в верстку и подправить модуль/скрипт. 1. Отредактировать форму обратной связи (синяя кнопка «Вызвать конструктора»). Добавить капчу, вернее, разместить слева от кнопки «Отправить». (Сейчас при включении функции кнопка где-то наверху). 2. Сделать ...
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Необходимо разработать модули импорта/экспорта из Excel + XML для существующего сайта на CakePHP
Нам необходим специалист на постоянной основе (удаленка)!!!
Краткая информация:
Сайт недвижимости, некоторые модули импорта уже существуют, установлен PHPExcel.
Предлагайте стоимость за модуль, сроки разработки, учитывайте что нам необходим специалист не только для создания но и для поддержки работоспособности данных функций существующего интернет сайта.
Более подробная информация заинтересованным.
PS Предоплату не предоставляем. работаем через "Безопасную сделку"!
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