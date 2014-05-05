Доброго времени суток!

Нужна помощь по проекту на PHP+Yii.

Более подробно отвечу претендентам на работу.

В заявка указывайте опыт работы с Yii

Сайт CN86.RU

Вот начальный список задач, если сработаемся, их будет значительно больше.

Версия для ПК

1) Аватарка не корректно отображается в шапке сайта: размер и обводка (вот скрин:

http://joxi.ru/3xdnU_3JTJAZaDYbUqg). Для решения проблемы добавить вот этот класс к уже

загруженному аватару пользователя .icon-acc в шапке сайта

Дополнения: в личном кабинете такая аватарка http://joxi.ru/_ydnU_3JTJDZaLFaL-o, а на других

страницах вот такая, корявая http://joxi.ru/TShnU_3JTJDYaL1P6Z0

2) На сайте не установлено отображение прикрепленных файлов в чате бесплатного запроса

http://cn86.ru/user/addFreeQuestion (доступ к странице возможен после регистрации) вот скрины

тех мест, где нужно сделать это отображение с пожеланиями на скрине:

http://joxi.ru/SxxnUxjKTJCJDnmZnUw и вот тут: http://joxi.ru/_RtnU_3JTJCKSRAZIEk

Иначе сейчас не понятно вообще, подгрузилась картинка или нет, ни каких опознавательных знаков

ни слова о размерах, нет возможности удалить файл. Если необходима верстка этих элементов,

дайте знать.

3) Надпись "Ожидайте ответ оператора" и "Диспетчер пишет ответ" со страницы чата бесплатного

запрорса http://joxi.ru/lZpgUxjKTJCIAan63r4 http://cn86.ru/user/addFreeQuestion (доступ к

странице возможен после регистрации) отображается всегда на этом месте

http://joxi.ru/lZpgUxjKTJCIAan63r4, после первого окошка с полями, а должны эти надписи

располагаться там, где предполагается ответ оператора/диспетчера, ещё такой момент: если

посетитель отправил заявку (форма с полями http://joxi.ru/xx5nUxjKTJBhDgVdGLc) не дождался

ответа оператора/диспетчера и написал ещё сообщения, то надписи "Ожидайте ответ оператора" и

"Диспетчер пишет ответ" не появляются, а только один бегунок http://joxi.ru/Oh9nUxjKTJAof-

F9Ics, хотелось бы, чтобы вместо "пустого" бегунка все-таки была надпись "Ожидайте ответ

оператора" и находилась бы она в том месте, где предполагается ответ оператора, то есть после

всех сообщений посетителя http://joxi.ru/CyBnU_3JTJDeSQpyLw0

4) Чтобы текст не выезжал за приделы окна в чате, если текст сплошной

http://joxi.ru/CSFnU_3JTJDDaFyE7GQ, надо в классы

.chat-q1, .chat-q2

добавить

work-break:break-all;

5) Сделать окно, со стороны чата пользователя, когда диспетчер нажал кнопку закрыть тему

http://joxi.ru/tZ5gU_3JTJDMaGM5ZDE, вот такое окно появляется перед пользователем

http://joxi.ru/oqNgUxjKTJDaf4Fk9iA

вот верстка https://www.dropbox.com/s/4wopeuboeap5irl/chat.html

6) фавикон https://www.dropbox.com/s/5esagwf25ett38i/fav-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-CN86.png

Мобильная версия:

1) В чате, первая аватара отображается не так как нужно, нужно добавить в css файл мобильной

версии заменить правила классов

.text_input {

background: #1cd1cf;

position: fixed;

bottom: 0;

width: 98%;

padding: 1%;

height: auto;

}

.op_avatar {

-webkit-border-radius: 100px;

-moz-border-radius: 100px;

border-radius: 100px;

border: 5px solid #4DBFBE;

float: right;

overflow: hidden;

width: 60px;

}

.user_avatar {

-webkit-border-radius: 100px;

-moz-border-radius: 100px;

border-radius: 100px;

border: 5px solid #4DBFBE;

float: left;

overflow: hidden;

width: 60px;

.first_avatar {

-webkit-border-radius: 100px;

-moz-border-radius: 100px;

border-radius: 100px;

border: #4dbfbe solid 5px;

margin-top: 1%;

vertical-align: middle;

width: 100px;

}

2) Результаты запроса не работают

https://www.dropbox.com/s/fiqrvhqovvv6ovr/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C

%D1%82%D0%B0%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0.jpg

3) Снова же, заменить правила классов

#modal {

position: fixed;

bottom: 0px;

background: none repeat scroll 0% 0% #515151;

width: 100%;

padding: 1%;

text-align: center;

4) Нужно изменить размер шрифта, на скрине описано

http://joxi.ru/TbJgU_3JTJDXSevrxVk

5) Кнопка "Назад" не работает на некоторых страницах, или не работает

http://joxi.ru/A8NgUxjKTJB3DsEYFCg

6)дописать к свойствам label или там ссылкой название, в общем дописать такие свойства как

обведены на скрине, что бы вся строка была ссылкой

http://prntscr.com/3g85o0

http://joxi.ru/sMNgU_3JTJDSSfSnEVE

7) На этой же странице http://joxi.ru/sMNgU_3JTJDSSfSnEVE "Отметить прочитанными" не работает