Необходимо доработать шаблоны оформления сайта на modx и откорректировать логику вывода каталога товаров. Бюджет - по оценке исполнителя. Подробности - по skype (в профиле).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Нужна помощь по проекту на PHP+Yii.
Более подробно отвечу претендентам на работу.
В заявка указывайте опыт работы с Yii
Сайт CN86.RU
Вот начальный список задач, если сработаемся, их будет значительно больше.
Версия для ПК
1) Аватарка не корректно отображается в шапке сайта: размер и обводка (вот скрин:
http://joxi.ru/3xdnU_3JTJAZaDYbUqg). Для решения проблемы добавить вот этот класс к уже
загруженному аватару пользователя .icon-acc в шапке сайта
Дополнения: в личном кабинете такая аватарка http://joxi.ru/_ydnU_3JTJDZaLFaL-o, а на других
страницах вот такая, корявая http://joxi.ru/TShnU_3JTJDYaL1P6Z0
2) На сайте не установлено отображение прикрепленных файлов в чате бесплатного запроса
http://cn86.ru/user/addFreeQuestion (доступ к странице возможен после регистрации) вот скрины
тех мест, где нужно сделать это отображение с пожеланиями на скрине:
http://joxi.ru/SxxnUxjKTJCJDnmZnUw и вот тут: http://joxi.ru/_RtnU_3JTJCKSRAZIEk
Иначе сейчас не понятно вообще, подгрузилась картинка или нет, ни каких опознавательных знаков
ни слова о размерах, нет возможности удалить файл. Если необходима верстка этих элементов,
дайте знать.
3) Надпись "Ожидайте ответ оператора" и "Диспетчер пишет ответ" со страницы чата бесплатного
запрорса http://joxi.ru/lZpgUxjKTJCIAan63r4 http://cn86.ru/user/addFreeQuestion (доступ к
странице возможен после регистрации) отображается всегда на этом месте
http://joxi.ru/lZpgUxjKTJCIAan63r4, после первого окошка с полями, а должны эти надписи
располагаться там, где предполагается ответ оператора/диспетчера, ещё такой момент: если
посетитель отправил заявку (форма с полями http://joxi.ru/xx5nUxjKTJBhDgVdGLc) не дождался
ответа оператора/диспетчера и написал ещё сообщения, то надписи "Ожидайте ответ оператора" и
"Диспетчер пишет ответ" не появляются, а только один бегунок http://joxi.ru/Oh9nUxjKTJAof-
F9Ics, хотелось бы, чтобы вместо "пустого" бегунка все-таки была надпись "Ожидайте ответ
оператора" и находилась бы она в том месте, где предполагается ответ оператора, то есть после
всех сообщений посетителя http://joxi.ru/CyBnU_3JTJDeSQpyLw0
4) Чтобы текст не выезжал за приделы окна в чате, если текст сплошной
http://joxi.ru/CSFnU_3JTJDDaFyE7GQ, надо в классы
.chat-q1, .chat-q2
добавить
work-break:break-all;
5) Сделать окно, со стороны чата пользователя, когда диспетчер нажал кнопку закрыть тему
http://joxi.ru/tZ5gU_3JTJDMaGM5ZDE, вот такое окно появляется перед пользователем
http://joxi.ru/oqNgUxjKTJDaf4Fk9iA
вот верстка https://www.dropbox.com/s/4wopeuboeap5irl/chat.html
6) фавикон https://www.dropbox.com/s/5esagwf25ett38i/fav-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-CN86.png
Мобильная версия:
1) В чате, первая аватара отображается не так как нужно, нужно добавить в css файл мобильной
версии заменить правила классов
.text_input {
background: #1cd1cf;
position: fixed;
bottom: 0;
width: 98%;
padding: 1%;
height: auto;
}
.op_avatar {
-webkit-border-radius: 100px;
-moz-border-radius: 100px;
border-radius: 100px;
border: 5px solid #4DBFBE;
float: right;
overflow: hidden;
width: 60px;
}
.user_avatar {
-webkit-border-radius: 100px;
-moz-border-radius: 100px;
border-radius: 100px;
border: 5px solid #4DBFBE;
float: left;
overflow: hidden;
width: 60px;
.first_avatar {
-webkit-border-radius: 100px;
-moz-border-radius: 100px;
border-radius: 100px;
border: #4dbfbe solid 5px;
margin-top: 1%;
vertical-align: middle;
width: 100px;
}
2) Результаты запроса не работают
https://www.dropbox.com/s/fiqrvhqovvv6ovr/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C
%D1%82%D0%B0%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0.jpg
3) Снова же, заменить правила классов
#modal {
position: fixed;
bottom: 0px;
background: none repeat scroll 0% 0% #515151;
width: 100%;
padding: 1%;
text-align: center;
4) Нужно изменить размер шрифта, на скрине описано
http://joxi.ru/TbJgU_3JTJDXSevrxVk
5) Кнопка "Назад" не работает на некоторых страницах, или не работает
http://joxi.ru/A8NgUxjKTJB3DsEYFCg
6)дописать к свойствам label или там ссылкой название, в общем дописать такие свойства как
обведены на скрине, что бы вся строка была ссылкой
http://joxi.ru/sMNgU_3JTJDSSfSnEVE
7) На этой же странице http://joxi.ru/sMNgU_3JTJDSSfSnEVE "Отметить прочитанными" не работает
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