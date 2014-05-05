Настройка создания лидов в Битрикс24

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки127 просмотров
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Бюджет по договоренности

Здравствуйте!

У нас есть несколько лендингов, где пользователи заполняют контактные формы а мы получаем автоматически лиды в Битрикс24 под ответственными пользователями.

Несколько дней назад, после автоматической интеграции одного нашего лендинга на платформе LPgenerator, мы перестали получать лиды в Битрикс24 с остальных лендингов.

Возможно проблема не сложная.

нужно решить быстро

10 лет назад
zavodkalinin
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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