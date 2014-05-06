Нужно написать авторизацию и регистрацию. У пользователя должна быть возможность регистрироваться как обычным образом, так и входить через соц. сети.

При регистрации указывается email, номер телефона , имя, пароль.

Все это записывается в БД.

Указывайте сроки, бюджет.