Нужен скрипт живой очереди "матрицы" 1*5 на основе подобного сайта www.millioner.me. Если кто понял о чем я речь виду пишите мне. В данном тех задание маркетинг план можно сделать как и оналогично ...
Бесплатная доставка JoomShopping при сумме заказа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть магазин на Joomla 3.2.2 с JoomShopping 4.3.3.
В магазине существует несколько способов доставки, среди которых есть доставка курьером.
Задача: настроить доставку таким образом, чтобы при достижении определённой суммы заказа (которую в будущем при необходимости можно будет поменять), например 3000 руб., доставка курьером становилась бы для покупателя бесплатной. Стоимость остальных способов доставки при этом должна оставаться неизменной.
Также желательно, чтобы в будущем любой другой способ доставки также легко можно было бы сделать бесплатным при достижении определённого порога суммы заказа.
Решение, которое я ищу, в чём-то схоже с официальными модулями http://www.webdesigner-profi.de/joomla-webdesign/shop/shippings/calculate-for-weightpostal-codecountprice.html и http://www.webdesigner-profi.de/joomla-webdesign/shop/shippings/calculate-for-stateweightprice.html, но мне нужна зависимость только от суммы заказа.
В идеале эта доработка также должна быть оформлена в виде отдельного модуля, чтобы она не исчезала при обновлении Джумлы или Джумшоппинга.
- Похожие заказы
- $500Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
При клике на превью работы на странице http://bita.enabea.com/catalogue/items/ открывается ее увеличенное изображение в слое поверх экрана. Требуется выше содержимого добавить название к фото (пример в прил.) Без привязки к cms (от вас -только html/css). Укажите ...Завершен10 лет назад
Нужен программист laravel c портфолио, знанием английского и знанием git и валидного кроссбраузерного html и css для работы над несколькими заданиями существующего сайта. Работы предпооложительно на 2-3 дня.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Привет Всем! Есть один замечательный скрипт. Требуется его установить для DLE Задача простая. Что бы перейти по ссылке пользователь должен выполнить действие. После чего он сможет скачать файл или перейти по ссылке. Пример скрипта тут: http://beloweb.ru/javascript-jquery/kak-sdelat-klassnuyu-sistemu-rasskazat-druzyam-vkontakte-chtobyi-skachat-s-pomoshhyu-css-i-jquery.html Бюджет ...Завершен10 лет назад
Реализовать возможность показа увеличенных картинок с вариантами цветов товара (изначально в карточку выводятся небольшие эскизы), с автоматическим "зумом" при наведении курсора мыши.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Нужно прикрутить к сайту вывод информации о Артисте использую сервис Last.fm там на выбор предлагается 2 вида ссылок: XML и JSON Пример кода http://www.lastfm.ru/api/show/artist.getInfo API есть для использование кода Вот пример представления XML на страничке тестового сайта http://www.test.klipof.ru/artist.php?artist=Sam+Smith ...Завершен10 лет назад
Есть сайт, который позволяет искать все вариации слов (интересуют только на русском язяке; ссылка во вложении). Работает так. Например нам нужно найти все вариации слова "ручка". Вводим в поиск, получаем результаты. Необходимо спарсить базу всех ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
У меня есть Steam group auto inviter от фенкса после обнов он перестал работать... Данный скрипт отправляет приглашение в группу steam Работает через source mod plugin который отправляет запрос через сокет и php скрипт который отправляет приглашение ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Есть сайт на WordPress нужно перенести на хостинг. Прописывая БД в конфигах и тд. В общем перенос с Денвера на сайт. Сйат таматики автосервисаЗавершен10 лет назад
Добрый день! Имеется сайт. В нем есть форма регистрации пользователя и форма добавления товаров. Обе формы то работают то нет - поэтому было принято решение о полном обновлении. Нужно именно написать по новой железными методами - чтобы не ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад