Бесплатная доставка JoomShopping при сумме заказа

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки292 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть магазин на Joomla 3.2.2 с JoomShopping 4.3.3.

В магазине существует несколько способов доставки, среди которых есть доставка курьером.

Задача: настроить доставку таким образом, чтобы при достижении определённой суммы заказа (которую в будущем при необходимости можно будет поменять), например 3000 руб., доставка курьером становилась бы для покупателя бесплатной. Стоимость остальных способов доставки при этом должна оставаться неизменной.

Также желательно, чтобы в будущем любой другой способ доставки также легко можно было бы сделать бесплатным при достижении определённого порога суммы заказа.

Решение, которое я ищу, в чём-то схоже с официальными модулями http://www.webdesigner-profi.de/joomla-webdesign/shop/shippings/calculate-for-weightpostal-codecountprice.html и http://www.webdesigner-profi.de/joomla-webdesign/shop/shippings/calculate-for-stateweightprice.html, но мне нужна зависимость только от суммы заказа.

В идеале эта доработка также должна быть оформлена в виде отдельного модуля, чтобы она не исчезала при обновлении Джумлы или Джумшоппинга.

10 лет назад
vkapas
Вадим 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
jobajoom
Алексей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель. Скорость, качество работы — на высоте. Проект, который я уже не надеялся завершить раньше, чем через 3-4 дня, сделали практически за пару часов.
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачу. Своевременная оплата. Рекомендую+
  • Похожие заказы

  • Нужен скрипт живой очереди

    $500

    Нужен скрипт живой очереди "матрицы" 1*5 на основе подобного сайта www.millioner.me. Если кто понял о чем я речь виду пишите мне. В данном тех задание маркетинг план можно сделать как и оналогично ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавить название к фото галереи lightbox

    При клике на превью работы на странице http://bita.enabea.com/catalogue/items/ открывается ее увеличенное изображение в слое поверх экрана. Требуется выше содержимого добавить название к фото (пример в прил.) Без привязки к cms (от вас -только html/css). Укажите ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программист laravel для проекта

    Нужен программист laravel c портфолио, знанием английского и знанием git и валидного кроссбраузерного html и css для работы над несколькими заданиями существующего сайта. Работы предпооложительно на 2-3 дня.

    Laravel
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • CSS и JQuery Натянуть скрипт на DLE

    Привет Всем! Есть один замечательный скрипт. Требуется его установить для DLE Задача простая. Что бы перейти по ссылке пользователь должен выполнить действие. После чего он сможет скачать файл или перейти по ссылке. Пример скрипта тут: http://beloweb.ru/javascript-jquery/kak-sdelat-klassnuyu-sistemu-rasskazat-druzyam-vkontakte-chtobyi-skachat-s-pomoshhyu-css-i-jquery.html Бюджет ...

    CSSjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Интернет-магазин на OpenCart, карточка товара

    Реализовать возможность показа увеличенных картинок с вариантами цветов товара (изначально в карточку выводятся небольшие эскизы), с автоматическим "зумом" при наведении курсора мыши.

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вывод информации с Last.fm

    $20

    Нужно прикрутить к сайту вывод информации о Артисте использую сервис Last.fm там на выбор предлагается 2 вида ссылок: XML и JSON Пример кода http://www.lastfm.ru/api/show/artist.getInfo API есть для использование кода Вот пример представления XML на страничке тестового сайта http://www.test.klipof.ru/artist.php?artist=Sam+Smith ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсер викисловаря

    Есть сайт, который позволяет искать все вариации слов (интересуют только на русском язяке; ссылка во вложении). Работает так. Например нам нужно найти все вариации слова "ручка". Вводим в поиск, получаем результаты. Необходимо спарсить базу всех ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно испрвить Steam group auto invater

    $100

    У меня есть Steam group auto inviter от фенкса после обнов он перестал работать... Данный скрипт отправляет приглашение в группу steam Работает через source mod plugin который отправляет запрос через сокет и php скрипт который отправляет приглашение ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Форма регистрации и форма подачи объявления

    Добрый день! Имеется сайт. В нем есть форма регистрации пользователя и форма добавления товаров. Обе формы то работают то нет - поэтому было принято решение о полном обновлении. Нужно именно написать по новой железными методами - чтобы не ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад