Бесплатная доставка JoomShopping при сумме заказа

Есть магазин на Joomla 3.2.2 с JoomShopping 4.3.3.

В магазине существует несколько способов доставки, среди которых есть доставка курьером.

Задача: настроить доставку таким образом, чтобы при достижении определённой суммы заказа (которую в будущем при необходимости можно будет поменять), например 3000 руб., доставка курьером становилась бы для покупателя бесплатной. Стоимость остальных способов доставки при этом должна оставаться неизменной.

Также желательно, чтобы в будущем любой другой способ доставки также легко можно было бы сделать бесплатным при достижении определённого порога суммы заказа.

Решение, которое я ищу, в чём-то схоже с официальными модулями http://www.webdesigner-profi.de/joomla-webdesign/shop/shippings/calculate-for-weightpostal-codecountprice.html и http://www.webdesigner-profi.de/joomla-webdesign/shop/shippings/calculate-for-stateweightprice.html, но мне нужна зависимость только от суммы заказа.

В идеале эта доработка также должна быть оформлена в виде отдельного модуля, чтобы она не исчезала при обновлении Джумлы или Джумшоппинга.