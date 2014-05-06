Залить на хостинг сайт

$25
Веб-программированиеЗавершен10 заявок149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт на WordPress нужно перенести на хостинг. Прописывая БД в конфигах и тд.

В общем перенос с Денвера на сайт.

Сйат таматики автосервиса

10 лет назад
Pyaterkin
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Алексей грамотный человек, серьёзно подходит к проекту. Были и у меня некоторые вопросы, на вопросы все ответил, посоветовал как сделать лучше, в общем рад сотрудничеству с Алексеем. Ответственный и хороший человек. Намерен с ним и впредь сотрудничать.
Александр позитивный, приятный заказчик, ответственный и обязательный. С удовольствием продолжаю работать.
  • Похожие заказы

  • Форма регистрации и форма подачи объявления

    Добрый день! Имеется сайт. В нем есть форма регистрации пользователя и форма добавления товаров. Обе формы то работают то нет - поэтому было принято решение о полном обновлении. Нужно именно написать по новой железными методами - чтобы не ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внести доработки на сайт

    $100

    На сайт seo-schemer.ru нужно внести доработки из ТЗ во вложении. На сайте применяется шаблонизатор Smarty. Поэтому для выполнения задания знание и опыт работы со Smarty является обязательным.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Опытный PHP-программист

    $500

    Ищем опытного программиста для развития Интернет-магазина. Написан на CakePHP. Кто имеет хороший опыт с фреймами, сможет разобраться. По оплате будет выходить, в среднем, 15-20 тыс. руб. в месяц. ТЗ вышлю по Скайпу.

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Html-лента под граббер

    $15

    У меня есть граббер WPGrabber 1.1.7 - плагин к Wordpress . 1 - Нужна лента html под данный граббер для сбора информации с 2GIS по запросу "промышленные предприятия" - вытянуть информацию - Наименование , индекс ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подключить Web-Money, ЯД и т.д.

    $100

    На сайт WMSuper.ru требуется мастер по подключению электронных кошельков WebMoney, Яндекс.Деньги, Visa Qiwi Wallet, Paypal, Liqpay, Rapida. Возможное обращение если вы знаете только одну платежную систему... Цена договорная... После выполнения: + за качество, + дальнейшее сотрудничество.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа, сама размещающая посты в соц сетях

    Необходима программа, которая сама будет размещать ссылки в социальных сетях на страницы необходимого сайта (или раздела сайта). Есть сайт - каталог. Лоты каталога регулярно размещаются на определенных аккаунтах в соц сетях. Программа должна делать это сама, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад