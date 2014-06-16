Внести доработки на сайт

Необходима программа, которая сама будет размещать ссылки в социальных сетях на страницы необходимого сайта (или раздела сайта). Есть сайт - каталог. Лоты каталога регулярно размещаются на определенных аккаунтах в соц сетях. Программа должна делать это сама, ...