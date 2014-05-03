Скрипт для InDesign

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Написание скрипта под InDesign на заказ в соответствии с требованиями. Скрипт для спуска полос в InDesign. Подробные в личной переписки. Для автоматизации рутинной работы.

10 лет назад
1kuperster
Дмитрий 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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