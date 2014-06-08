Разработать парсер на PHP, который бы собирал ссылки на похожие картинки через гугл-картинки.

Внутренний алгоритм скрипта:

1. открывается страница http://www.google.com/imghp

2. выбирает иконка фотоаппарата - search by image (поиск по картинке)

3. вставляется URL картинки, например, этот:

http://ynnn.ru/base/temp/files/techno-dacha.ru/98501/98501-suchkorez-gardena-480v-classic-08776-20-1.jpg

4. ищутся похожие картинки

5. после того, как откроется страница гугла с результатами, выбирается ссылка показа больших картинок

6. получаются ссылки на первые 10 картинок

Для вышеуказанной картинки запрос к гуглу будет таким

https://www.google.ru/searchbyimage?image_url=http%3A%2F%2Fynnn.ru%2Fbase%2Ftemp%2Ffiles%2Ftechno-dacha.ru%2F98501%2F98501-suchkorez-gardena-480v-classic-08776-20-1.jpg&encoded_image=&image_content=&filename=

но по каким-то причинам в браузере эта страница открывается, а curl получает перенаправление на главную страницу гугла.

От вас: скрипт, который на входе получает ссылку на картинку, а на выходе отдает список URL похожих больших картинок.

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