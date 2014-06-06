Нужно добавить на сайт www.thailighthouse.com - код Jivosite - убрать информер liveinternet Cms самописная
Поставить капчу на форму обратной связи. Kohana
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт vega-supply.ru, который сделан на фреймворке Kohana. Нужно поставить на форму обратной связи / форму заказа капчу. А то текущая пропускает спам.
Сделать это нужно быстро (сегодня-завтра)
Готов отдать за это ~500 рублей
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