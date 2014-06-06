Поставить капчу на форму обратной связи. Kohana

$14
Веб-программированиеЗавершен2 заявки170 просмотров
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Есть сайт vega-supply.ru, который сделан на фреймворке Kohana. Нужно поставить на форму обратной связи / форму заказа капчу. А то текущая пропускает спам.

Сделать это нужно быстро (сегодня-завтра)

Готов отдать за это ~500 рублей

Пишите в ЛС или ICQ

10 лет назад
bndr
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sdaccent
Юрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Сделано быстро и качественно. Рекомендую
Все отлично.
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