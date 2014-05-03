Доработать SOBIPRO 1.0.8 (Joomla 1.5.26 )

1) Нужно изменить вывод метатега на страницах категорий, по умолчанию выводится «Название категории» name (в базе находится в в таблицах префикс_sobipro_object, префикс_sobipro_languare) нужно чтобы выводился

«Вступительный текст категории» introtext (в базе находится в в таблицах префикс_sobipro_сategory, префикс_sobipro_languare).

Например: сейчас выводится Автомобили, нужно

Вступительный текст категории Автомобили

Изменения касаются только метатега TITLE категорий SOBIPRO!!!

2) Добавление в Title страницы с карточкой организации одного или нескольких значений полей из карточки, например:

- было http://demo.sobi.pro/76-roberts-web-design

Roberts Web Design

- должно быть

Roberts Web Design Friendswood 405 Dogwood Cir. (или другие поля из карточки организации)

3) При выводе результатов отбора по тегу http://demo.sobi.pro/list/tag/field_tags/in, joomla! — вывод заголовка в H1

(модуль aggregation_1.0 пришлю).

Результаты работы: нужно подробно описать, что было изменено и прислать измененные файлы.

Доступ к админке своего сайта не даю!

Оплата по результату webmoney (возможно частями, после выполнения 1,2,3 части задания)

Скачать SOBIPRO 1.0.8 можно здесь

http://sobipro.sigsiu.net/download/sobipro/52-sobipro_full