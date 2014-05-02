Календарь для Престашоп

Нужен ответственный программист который не занят и готов взяться серьезно за мой проект для написания движка по поиску музыки с сайта vk.com Пример такого движка http://www.mp3poisk.net/agreement Дизайн у меня уже есть. Рассмотрю все предложения о цене и сроках.