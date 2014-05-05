Корректировки работы сайтов Джумла

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1) Восстановить систему регистрации на сайте (не дает регистрироваться новым пользователям)

2) Усложнить или изменить систему добавления объявлений на сайт (спамеры обходят капчу)

Оплата на вашу карту посредством http://alfabank.ru/perevod/

10 лет назад
Messere
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
master_b
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Прекрасный исполнитель. Все быстро, четко, без лишнего занудства и вопросов. Рекомендую.
Отличный заказчик. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Парсер страниц на php.

    $250

    Нужен php-парсер, а также грамотный программист, имеющий опыт в парсинге больших объёмов информации, знающий не понаслышке, что такое прокси. Подробности будем обсуждать с соискателями, оставившими заявку. По задаче: необходимо получить содержимое определённой страницы (страница объявления) avito.ru, ...

    PHP
    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Работенка с HTML5, Canvas, Box2d

    $100

    Требуется сделать игру в HTML5 с готового макета. в которой используется https://code.google.com/p/box2d/downloads/list (чтоб игра так-же работала или лучше но не хуже) С следующими дополнениями: 1. Натянуть дизайн на игру (в приложении: pinball_design.psd) это пока черновой дизайн, готовый ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно собрать сайт на джумле 3

    Есть псд исходники и небольшое ТЗ. нужно собрать полностью готовый сайт на джумле. Работа через безопасную сделку/ Сайт фиксированный (не резина, не адаптивка). Прилагаю джепеги и ТЗ. Сроки и стоимость. Вопросы. Работу нельзя выкладывать в портфолио и размещать на ней ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Вылечить сайт от вируса Джумла.

    $100

    Требуется вылечить сайт на Джумла от вируса. Дополнительно необходимо найти и устранить с гарантией дыру через которую происходит регулярное заражение сайта. Оплата прямая с моей карты на вашу через систему http://alfabank.ru/perevod/

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Починить SR + Denied Guestbook

    установлен SR + Denied Guestbook v2.1.5, сейчас сбилось добавление новых отзывов, и не листаются страницы отзывов - всегда показывает только первую страницу. нужно его починить, или предпочтительно проапгрейдить до SR + Denied Guestbook ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интеграция виджетов "Мульшип" на сайт

    Интеграция 5 информационных виджетов система "Multiship" на сайт с движком Престашоп 1.5.6 Информация к обработке: 1. http://support.multiship.ru/hc/ru 2. http://support.multiship.ru/hc/ru/articles/200163507-API-%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 3. https://github.com/MultiShip/Widget/wiki Доступы для общения с поддержкой будут даны.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настройка и обновление движка Mediawiki

    $50

    Необходима помощь в настройке и понимании работы с движок Mediawiki, реализация некоторых стандартных функций + дальнейшая поддержка. Список работ — ошибка при входе под Админом [210c190e] 2014-04-28 09:09:18: Fatal exception of type MWException — открыть только дискуссии для зарегистрированных ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать расширение для Firefox

    Необходимо разработать расширение для Firefox. Расширение должно менять всю информацию о браузере (user-agent, HTTP headers, URL sniffer и тд). Оставляйте свои заявки, в личке объясню более подробно. Оплата через безопасную сделку, оплата будет произведена через 2 недели ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад