Корректировки работы сайтов Джумла

Нужен php-парсер, а также грамотный программист, имеющий опыт в парсинге больших объёмов информации, знающий не понаслышке, что такое прокси. Подробности будем обсуждать с соискателями, оставившими заявку. По задаче: необходимо получить содержимое определённой страницы (страница объявления) avito.ru, ...
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1) Восстановить систему регистрации на сайте (не дает регистрироваться новым пользователям)
2) Усложнить или изменить систему добавления объявлений на сайт (спамеры обходят капчу)
Оплата на вашу карту посредством http://alfabank.ru/perevod/
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