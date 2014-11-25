Требуется восстановить из резервной копии слетевший сайт на VPS и отключить форум.
- $10Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Логотип одноцветный, состоящий из названия и значка из 2-х 3-х символов который вы предложите.Завершен8 лет назад
- $20
Требуется создать цветной логотип "Дядька Черномор" славянский вариант Нептуна.Завершен8 лет назад
Требуется создать логотип и лендинг антикварного магазина. Размер 350 на 98 лого Размер 1024 на 320 лендингЗавершен9 лет назад
- $15
Надо исправить следующие баги: 1. Не дает зарегистрироваться 2. Периодами слетает редактирование текстов лотов (пример выделяя название лота, показывает знаки редактора вместо выделения ) 3) Система оценок работает не корректно, человеку поставили ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Восстановить фотослайдеры . Сайт http://crimeatourist.com/ на джумле. + Сделать текущее обновление.Завершен9 лет назад
- $15
На самописном сайте аукционе требуется восстановить лого на фотографиях (исчезло в неизвестном направлении, раньше было и работало) . Задача № 2 расширить возможности администратора по добавлению количества лотов без оплаты.Завершен10 лет назад
- $10
Требуется удалить ряд регионов не участвующих в жизни сайта и перенести регион из одного района в другой на сайте с самописным движком.Завершен10 лет назад
- $25
Требуется создать логотип для сайта "Он-лайн аукцион предметов искусства и антиквариата". Верхний левый угол http://www.antiquescrimea.ru/ размер 160*36, также нужн фав-икон. И несколько ярких стандартных баннеров.Завершен10 лет назад
Коррекция самописного движка http://www.antiquescrimea.ru/ 1) регистрация, не отправляются письма пользователю 2) 1-ая активация по ссылке надо чтоб работала 3) вывести админку, авторизация проходит под админом, но функционал не отображается ...Завершен10 лет назад
- $50
1) Восстановить систему регистрации на сайте (не дает регистрироваться новым пользователям) 2) Усложнить или изменить систему добавления объявлений на сайт (спамеры обходят капчу) Оплата на вашу карту посредством http://alfabank.ru/perevod/Завершен11 лет назад
- $100
Требуется вылечить сайт на Джумла от вируса. Дополнительно необходимо найти и устранить с гарантией дыру через которую происходит регулярное заражение сайта. Оплата прямая с моей карты на вашу через систему ...Завершен11 лет назад
- $50
Требуется создать дизайн билборда ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ • Поддерживаемые приложения: Photoshop, CorelDRAW X3 • Размер макета 1:1 • Формат TIFF (все слои сведены) • Разрешение: борд – не ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требуется создать ряд баннеров размеры 180*135, 468*60, 120*100 Подробности в личку.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требуется создать логотип для сайта . Размеры: 120x50 (ширина-высота) В ширину можно и больше, а в высоту не желательно. Текст "Димарт Лимитед"Завершен12 лет назад
- $250
Создание сайта с нуля на шаблоне WordPress или Joomla с дизайном и версткой. 3 основных раздела каждый поделен на 4 категории. Создать поиск по категориям, возможность поднимать объявления ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Описание: Сайт - lublyu-tebya.ru 1) Подобрать и настроить плагин вопрос-ответ. 2) Перед публикацией вопроса, пользователь должен оплатить услугу (Интеркаса) 3) После опубликования вопроса, предоставить возможность комментировать с помощью соц. сетей ...Завершен12 лет назад
- $50
Анализ и разгон сайта http://crimeacoast.com/ Устранение недоработок дизайнеров: 1) Специальные Предложения - отсутствует карта и можно поставить только одно фото 2) Есть раздел Законы его забыли добавить в меню и включить ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
ТЗ необходимо встроить VK комменты в JoomSosial 1)Должна быть возможность публиковать комментарии в группах, + фото, аудио, видео 2) Добавление комментария в группу должно быть доступно при входе в группу ...Завершен12 лет назад
- $150
Сайт на Джумла, многостраничник + социальная сеть, на выделенном сервере, грузится медленно страницы открываются дольше обычного. Задача №1 разогнать сайт. Задача №2 на сайте привести в порядок: карту сайта, настроить регистрацию, поменять местами ряд ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад