Messere

Альфред Messere

 
52 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

synergix
Руслан 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Востановление сайта из резервной копии на VPS
Настоятельно рекомендую! Четко поставленная задача, моментальная оплата после выполнения. Образцовый заказчик!
Прекрасный исполнитель, всегда бы с такими работать! Четко, оперативно, понимая что и как надо, и инициативой превышающей изначально оговоренную. Руслана однозначно рекомендую всем!
Ответный отзыв
art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Создание логотипа
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, оплата моментально! Рекомендую!
Прекрасный исполнитель, срочно, креативно, учтя все пожелания! Рекомендую однозначно!!!
Ответный отзыв
makarosh
Анна 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Создание логотипа
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Быстрая оплата. Рекомендую.
Работа выполнена. Благодарю
Ответный отзыв
Skorol1tnii
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Создать лого и лендинг антикварного магазина
Отлично поработали. Всегда на связи, отвечает на все вопросы по проекту оперативно, оплата моментальная. Рекомендую!
Исполнительно, креативно, четко и грамотно. Рекомендую.
Ответный отзыв
mirage0105
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Восстановить фотослайдеры. Сайт на джумле.
Joomla
Достойный заказчик. Приятно работать. Все задачи поставлены четко. Оплата в срок.
Прекрасный исполнитель. Помог решить массу дополнительных вопросов за то же время и в те же сроки. Рекомендую
Ответный отзыв
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