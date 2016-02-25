Нужна помощь по ADO.NET C#, раньше программировал C# WFA, C++, Delphi, а в этой среде впервые. Подробности в прикрепленном файле.
Исправление багов на самописном сайте аукционе.
Надо исправить следующие баги:
1. Не дает зарегистрироваться
2. Периодами слетает редактирование текстов лотов (пример выделяя название лота, показывает знаки редактора вместо выделения )
3) Система оценок работает не корректно, человеку поставили 6+ за сделки, а отражаются всего два.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
http://cable.ufalab.com/ на главной есть список подразделов - терминов. И они заполнены. Но не выводятся (а в таксономии видно, что подтермины есть). Их нужно вывести. (настройка таксономии). Скрин таксономии: yadi.sk/i/x5T-JqzHpV58y ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Имееться форма заказа, поле для ввода телефона с маской +7 ( _ _ _ ) _ _ _ - _ _ - _ _ , маску использовался эту http://digitalbush.com/projects/masked-input-plugin/#usage проблема в том, что мы стали замечать, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Всем привет! У меня верстка - нужно натянуть на движок, сделать необходимые правки. Сайт - визитка, с несколькими страницами, картинки, тексты, карта. Все просто, нужно все побыстрому сделать.Веб-программирование15 заявокЗакрыт9 лет назад
Написать код реализующий добавление в корзину торговых предложений на CMS Битрикс. Сами торговые предложение выведены, нужна только кнопка по нажатию на которую, без перезагрузки страницы и со стандартным сплывающим окном, добавляется в корзину то предложение ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно сделать кодирование определенного файла в base64 Схема Есть админ центр, я в нем редактирую этот файл (конфиг) сохраняю настройки и после этот файл кодируется в base64 encode Пример как должен выглядеть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $60
Если не бот, пишите 777 и сроки. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1stit_tWde1ngn_UA9ri0ZH3fCjf7qDRAaJDDb3sNAmw/edit Есть работы на постоянный загруз.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Привет, фрилансеры. От вас требуется помочь с сайтом на платформе Ucoz. Там нужно добавить подкатегории, немного исправить некоторые слова и помочь изменить цвет сайта внизу.Все, больше ничего.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Программа должна по исходному списку поисковых запросов получить из Google Images результаты поиска, скачать картинки из результатов поиска в максимальном доступном разрешении, получить мета-данные по этим картинкам, записать статистику в базу. https://docs.google.com/document/d/1wNHTFFhXNNorwBPGKH7Kxe52_54_dLHh_-nSKR47y_E/edit?usp=sharing Пишите ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть html редактор ckeditor При вставке фото в редактор - выходит всплывающее окно. Нужно в это окно вставить текст с стилями или классом. Скрипт редактора где находится эта всплывашка скину. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад