Исправление багов на самописном сайте аукционе.

http://cable.ufalab.com/ на главной есть список подразделов - терминов. И они заполнены. Но не выводятся (а в таксономии видно, что подтермины есть). Их нужно вывести. (настройка таксономии). Скрин таксономии: yadi.sk/i/x5T-JqzHpV58y ...