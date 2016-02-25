Сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок211 просмотров

Всем привет!

У меня верстка - нужно натянуть на движок, сделать необходимые правки.

Сайт - визитка, с несколькими страницами, картинки, тексты, карта.

Все просто, нужно все побыстрому сделать.

9 лет назад
burni
40 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров