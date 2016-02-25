Добрый день! Ищу программиста для некоторых правок в компоненте каталога Mosets Tree на Joomla 2.5
Написать скрипт объявления для рандомизатора.
Всем привет! Нужно написать скрипт для рандомизатора. Рандомизатор Это - программа для промышленного создания псевдоуникального контента.
Текс объявления готов. Кто готов браться пишите.
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