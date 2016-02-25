Дополнение для админки

Имеется админка казино, есть список игроков, часть игроков пополняла счет, нужно выделить по цвету в списке тех кто пополнял, по фильтру :

1. (белый) это все игроки кто не пополнял или пополнил до 500руб - это без изменений и без цвета,

2. (синий) игроки пополнившие от 500-1000руб

3 (зелен) игроки пополнившие от 1000-5000руб

4 (красный) игроки пополнившие от 5000 и выше

даем доступ к админке и phpmyadmin