Дополнение для админки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка137 просмотров

Имеется админка казино, есть список игроков, часть игроков пополняла счет, нужно выделить по цвету в списке тех кто пополнял,  по фильтру :

1. (белый) это все игроки кто не пополнял или пополнил до 500руб - это без изменений и без цвета,

2. (синий) игроки пополнившие от 500-1000руб

3  (зелен) игроки пополнившие от 1000-5000руб

4  (красный) игроки пополнившие от 5000 и выше

даем доступ к админке и phpmyadmin

9 лет назад
victor76
Илья 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Сделано все быстро по Т.З. Рекомендую как ответственного исполнителя. Буду обращаться еще
Быстрое и качественное сотрудничество, рекомендую.

Заявки фрилансеров

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад