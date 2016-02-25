Парсинг товаров из интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок113 просмотров

Хотел узнать сколько займет по времени парсинг товаров с интернет магазина, а именно мне необходимо сделать: 

Нужно спарсить все товары с категориями и фотографиями с сайта windows-soft.ru 

Задача спарсить каталог в таблцу XLS + папку с фотками. 

Итог отдаётся: XLS + папка с фото с уникальными именами файлов, которые прописаны через запятую в соотв. столбце для каждого лота. 

Структура XLS:  

Категория 

Подкатегория 

Бренд 

Имя продукта 

URL 

Цена 

Арктикул 

Название варианта 

Описание варианта 

Краткое описание 

Мета заголовок 

Мета описание 

Мета ключевые слова 

Пример файла высылаю.

9 лет назад
nikplatinum
Никита 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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