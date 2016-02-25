Парсинг товаров из интернет магазина

Хотел узнать сколько займет по времени парсинг товаров с интернет магазина, а именно мне необходимо сделать:

Нужно спарсить все товары с категориями и фотографиями с сайта windows-soft.ru

Задача спарсить каталог в таблцу XLS + папку с фотками.

Итог отдаётся: XLS + папка с фото с уникальными именами файлов, которые прописаны через запятую в соотв. столбце для каждого лота.

Структура XLS:

Категория

Подкатегория

Бренд

Имя продукта

URL

Цена

Арктикул

Название варианта

Описание варианта

Краткое описание

Мета заголовок

Мета описание

Мета ключевые слова

Пример файла высылаю.