Доработать проект на опенкарт 2.1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки94 просмотра

Настроить нормально блок оформления заказа(sms+email+1 клик+корзина): 

1. Вырезать везде «просмотр корзины» – нужен только чекаут 

2. Настроить покупку в 1 клик – используется ocdev smart checkout: 

- не хочет работать без поля email в форме. 

- не обнуляет корзину после заказа. 

- должен отсылать смс через турбосмс.-не проверял, т.к. турбосмс падает. 

- должен отсылать email о заказе, если юзер указал email. 

3. Настроить корзину – используется ajax quick checkout 

- аналогично – смс уведомление 

- аналогично – email уведомление 

4. Модуль turbosms вылетает с ошибкой в админке 

5. Поставить какой нибудь приличный html макет для писем-уведомлений.  

AJAXHTMLOpencart
9 лет назад
megaman_2005
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров