Адаптация Dle модуля

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Есть модуль рейтинга статей под dle 10, нужно адаптировать под dle 10.6. Модуль в прикрепленном файле. 

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DLE
9 лет назад
EvilPain
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров