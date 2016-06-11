Ищу Python кодера, для исправления ошибок и переноса сайта.

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Завершен3 заявки123 просмотра

Необходимо найти и исправить ошибки в коде сайта roomas.ru

Покупал данный сайт на бирже, после чего он проработал 2 недели, упал и больше не поднялся.

Необходимо найти и исправить ошибки по сайту, перенести его на мой сервер, а также после завершения этих работ понадобится добавить новые парсеры на сайт.

Оплата договорная.

Python
9 лет назад
NameX
Сем 
42 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

4Takta
Сергей 
42 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$7
5 дней
Отличный специалист.
Хороший заказчик, приятный в общении, нормальная постановка задачи, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

4Takta
Сергей 
42 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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