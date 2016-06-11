Ищу Python кодера, для исправления ошибок и переноса сайта.

Необходимо найти и исправить ошибки в коде сайта roomas.ru

Покупал данный сайт на бирже, после чего он проработал 2 недели, упал и больше не поднялся.

Необходимо найти и исправить ошибки по сайту, перенести его на мой сервер, а также после завершения этих работ понадобится добавить новые парсеры на сайт.

Оплата договорная.