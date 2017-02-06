Доделать проект на wordpress

Есть вёрстка, надо привести в соответствие макету расположение объектов, размер и типы шрифтов, проверить кроссбраузерность, в том числе для моб устройств (никакого адаптива, надо просто чтобы всё влезало и не рассыпалось). Доделать программную часть, доставить, настроить необходимые модули, в админке должно быть удобно и понятно добавлять проекты, их фото, соответствие дизайнерам.Добавить мелких эффектов, например при наведении на кликабельные фото, при появлении формы заказа.То, что сделано на данный момент можно посмотреть здесь http://beta.tooda.ru/