Доделать проект на wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок207 просмотров

Есть вёрстка, надо привести в соответствие макету расположение объектов, размер и типы шрифтов, проверить кроссбраузерность, в том числе для моб устройств (никакого адаптива, надо просто чтобы всё влезало и не рассыпалось). Доделать программную часть, доставить, настроить необходимые модули, в админке должно быть удобно и понятно  добавлять проекты, их фото, соответствие дизайнерам.Добавить мелких эффектов, например при наведении на кликабельные фото, при появлении формы заказа.То, что сделано на данный момент можно посмотреть здесь http://beta.tooda.ru/ 

WordPress
9 лет назад
ligadi
Денис 
43 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

butterfly514
Алина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$50
5 дней
Всё нормально.
Все прошло хорошо. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

butterfly514
Алина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад

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