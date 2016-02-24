Требуется PHP разработчик для удаленной разработки. Необходима следующая кастомизация для краудфандинг движка Goteo (https://github.com/Goteo/Goteo): 1) переделка дизайна главной страницы, что бы выглядела как https://www.indiegogo.com (повлечет за собой так же изменения футера ...
Разработка сайта
Интересует создание сайта
Тз во вложении
Заявки фрилансеров
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