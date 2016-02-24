Интересует автоматизированный ввод гугл рекапчи ( сначалауказать что "я не робот" затем выбрать нужные картинки). нужна или программа , которая будет это делать ( с помощью антигейла или ру. антикапча), или иное ...
Нужен PHP программист
Требуется PHP разработчик для удаленной разработки.
Необходима следующая кастомизация для краудфандинг движка Goteo (https://github.com/Goteo/Goteo):
1) переделка дизайна главной страницы, что бы выглядела как https://www.indiegogo.com (повлечет за собой так же изменения футера и хидера для других страниц)
2) разработка платных membership levels для возможности задавать следующие ограничения пользователям:
Basic Membership - можно создавать 50 проектов максимум - Бесплатно
Advanced Membership - можно создавать 100 проектов максимум - $39.99/месяц
Pro Membership - можно создавать неограниченное количество проектов - $49.99/месяц
Т.е. клиент будет платить фиксированный процент с каждого успешного проекта (этот функционал есть в движке) + ежемесячно за мембершип (это надо разработать)
3) Интегрировать платежную систему Stripe, что бы была возможность через нее принимать платежи и автоматически распределять комиссию между владельцем сайта, спонсором сайта и платежной системой.
На данный момент в движке реализован прием платежей через PayPal.
Для проекта нужен только опытный PHP разработчик (возможно в тандеме с верстальщиком).
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