Нужен PHP программист

Требуется PHP разработчик для удаленной разработки.

Необходима следующая кастомизация для краудфандинг движка Goteo (https://github.com/Goteo/Goteo):

1) переделка дизайна главной страницы, что бы выглядела как https://www.indiegogo.com (повлечет за собой так же изменения футера и хидера для других страниц)

2) разработка платных membership levels для возможности задавать следующие ограничения пользователям:

Basic Membership - можно создавать 50 проектов максимум - Бесплатно

Advanced Membership - можно создавать 100 проектов максимум - $39.99/месяц

Pro Membership - можно создавать неограниченное количество проектов - $49.99/месяц

Т.е. клиент будет платить фиксированный процент с каждого успешного проекта (этот функционал есть в движке) + ежемесячно за мембершип (это надо разработать)

3) Интегрировать платежную систему Stripe, что бы была возможность через нее принимать платежи и автоматически распределять комиссию между владельцем сайта, спонсором сайта и платежной системой.

На данный момент в движке реализован прием платежей через PayPal.

Для проекта нужен только опытный PHP разработчик (возможно в тандеме с верстальщиком).