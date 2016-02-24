Правки по сайту на друпале 6

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Закрыт2 заявки117 просмотров

Требуется специалист по друпалу. 

Нужны всевозможные правки по сайту. 

Также состыковать магазин с 1с, 

Задача для 1Сника: Drupal 6, Ubercart. Нужна возможность создания/удаления/обновления цены и склада из 1С -  по 1с есть программист, только он не вкурсе как друпал работает) . Нужно помочь со стороны друпала.

Drupal
9 лет назад
denchcom
Денис 
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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