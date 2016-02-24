Правки по сайту на друпале 6

Требуется специалист по друпалу.

Нужны всевозможные правки по сайту.

Также состыковать магазин с 1с,

Задача для 1Сника: Drupal 6, Ubercart. Нужна возможность создания/удаления/обновления цены и склада из 1С - по 1с есть программист, только он не вкурсе как друпал работает) . Нужно помочь со стороны друпала.