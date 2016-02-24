На сайте слетели настройки в разделе акции При добавлении акций система требует некий discount_id , который раньше автоматом генерировался - http://take.ms/TMinW. а теперь, если его нет, то акция добавляется на сайт, но когда хочешь посмотреть детальное описание ...
Нужен бот для Telegram. PHP yii или NodeJS
Около 6 основных экранов (15 менюшек)
+ работа с гео
+ хранение картинок
+ рассылки по крону
Есть ТЗ
От вас – примеры ботов
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